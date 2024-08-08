Минобороны передало депутату Алексею Вихареву медаль за содействие СВО

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев провел очередной общественный прием для горожан, нуждающихся в помощи при разрешении своих проблем. В этот раз к депутату пришел и артиллерист Матвей, который передал медаль от Министерства обороны РФ за содействие специальной военной операции.

"Помогаю мобилизованным с оборудованием и гуманитаркой уже третий год. Военный рассказал о службе, нуждах и передал мне медаль от Минобороны за содействие СВО. Поблагодарил бойца за труд, остаемся на связи, буду дальше помогать ему и его сослуживцам!" - написал Вихарев в своих социальных сетях.

Он также пообещал разрешить бытовые вопросы обычных граждан. Одним из них стало бездействие управляющей компании дома на Эльмаше, чья жительница пожаловалась на необходимость отремонтировать крышу. Единоросс направил депутатский вопрос, после чего сроки капремонта были передвинуты на более ранние даты, а кровлю уже частично починили. Ситуация остается на контроле депутата.

На жилищные вопросы пожаловался еще один житель Эльмаша. По его словам, в квартире постоянная протечка холодной воды, однако ТСЖ проблему попросту игнорирует. После продолжительной переписки с Алексеем Вихаревым, правление дома все же провело работы по замене стояка.

Другому же екатеринбуржцу мешали жить тополя, растущие прямо под окнами. Ветви закрывали дневной свет, по квартире постоянно летали мошки, а ветви настолько отросли, что могли переломиться в любое время. Был направлен очередной депутатский запрос, после которого проблему пообещали оперативно исправить.

Последнюю, но не по важности, проблему озвучила Валентина, рассказав, как в детской больнице №9 детей кормят из битых и покрытых плесенью тарелок. Алексей Вихарев просмотрел фото и обратился в Росздравнадзор и больницу с просьбой разобраться. Ответ прислали оперативно - все дело в ежедневной высокотемпературной стерилизации, из-за чего посуда приходит в негодность. Она уже была заменена на новую, а потому здоровью детей более ничего не угрожает.