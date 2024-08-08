Джо Байден не уверен в мирной передаче власти в США, если Трамп проиграет выборы президента

Джо Байден не уверен в мирной передаче власти в США, если Дональд Трамп проиграет президентские выборы 5 ноября этого года. "Если Трамп проиграет, я вообще не уверен", — сказал Байден в интервью CBS News, когда его спросили, считает ли он, что после голосования произойдет мирная передача власти.

"Если мы проиграем, будет кровавая бойня", — добавил Байден.

Во время мартовского выступления в Огайо Трамп предупредил о "кровавой бане", если он не победит на выборах. Позже он пояснил, что его слова относились к ситуации в автомобилестроении, которое республиканец хочет защитить от иностранной конкуренции.

6 января 2021 года толпа протестующих, поддерживавших попытки Дональда Трампа отменить результат президентских выборов 2020 года, в которых он потерпел поражение, совершила захват Капитолия США в целях прервать проходившую совместную сессию Конгресса, собравшуюся для подсчета голосов выборщиков и официального оформления победы Джо Байдена на выборах. Прорвавшись через службу безопасности, нанеся ущерб, они на несколько часов заняли части здания. Штурм привел к эвакуации и закрытию здания Капитолия.