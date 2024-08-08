Раненного военкора Евгения Поддубного перевезут в Москву

Военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного, раненого накануне в Курской области в результате атаки беспилотника, перевезут в Москву на лечение, сообщают "Вести".

После ранения Поддубного доставили в курскую больницу, он пришел в сознание, о серьезности ранения не сообщается. Изначально в СМИ и Telegram-каналах появилась информация о смерти журналиста.

В Курской области третьи сутки продолжается масштабная атака ВСУ на приграничные российские населенные пункты.