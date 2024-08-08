На Камчатке вблизи вулкана рухнул вертолет Robinson

На Камчатке упал вертолет Robinson. Предстоит выяснить обстоятельства крушения.

По предварительным данным, 8 августа вблизи вулкана Малый Семячик (130 км от Петропавловска-Камчатского) обнаружен вертолет Robinson, лежащий на боку одной из сторон фюзеляжа. Причины и обстоятельства, а также количество пострадавших уточняется.

Проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта", сообщает Восточное межрегиональное управление на транспорте СКР.