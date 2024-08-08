Дом в Нижнем Тагиле, пострадавший от взрыва газа, будет полностью расселен

Пятиэтажный дом на улице Сибирская в Нижнем Тагиле, неделю назад частично рухнувший в результате взрыва газа, будет полностью расселен. Об этом сообщил глава города Владислав Пинаев.

Как рассказал сегодня мэр в своем Telegram-канале, дом №81 на Сибирской признан аварийным и подлежащим сносу.

"Расселять будем всех жильцов", - уточнил Пинаев.

Он отметил, что по итогам обследования и оценки технического состояния несущих строительных конструкций выдано заключение. В соответствии с ним "рекомендуется полный демонтаж строительных конструкций всего здания".

Глава сообщил, что жители получат компенсационные выплаты.

"С каждым будем работать в индивидуальном порядке. Сегодня вновь провожу прием жителей дома в администрации Дзержинского района", - добавил Владислав Пинаев.

На этой неделе по уголовному делу о взрыве газа, в результате чего обрушились два подъезда пятиэтажного дома на улице Сибирская, были задержаны трое сотрудников газовой службы. Это мастер и два слесаря компании "Газэкс", которая обслуживала данный дом. Им уже предъявлено обвинение.

Следствие настаивало на их заключении под стражу, однако суд отпустил всех троих под домашний арест. В "Газэкс" встали на защиту своих сотрудников и заявили, что проведут собственное расследование.