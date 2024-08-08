Маткапитал могут разрешить тратить на обучение в автошколе

В России материнский капитал могут разрешить тратить на обучение в автошколе.

Соответствующий проект закона подготовлен для рассмотрения Госдумой главой комитета по региональной политике Алексеем Диденко. В документе на имя вице-премьера Татьяны Голиковой он просит поддержать данную инициативу в целях повышения социальной поддержки и улучшения качества жизни семей с детьми. Отмечается, что обучение в автошколе одного из родителей должно охватывать не только первичное получение водительского удостоверения одной категории, но и дополнительное обучение для открытия новых категорий.

Диденко указал, что инициатива позволит повысить мобильность семей, особенно если они являются многодетными и имеют льготы на приобретение автомобиля.

Отмечается, что в настоящее время средняя стоимость обучения в автошколе превышает 25 тыс. руб. в среднем по РФ, а в Москве и Санкт-Петербурге — вдвое выше. Включение обучения в автошколе в программу материнского капитала станет значимой поддержкой для семей, сообщают "Известия".