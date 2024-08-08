Около миллиона россиян вложились в программу долгосрочных сбережений

За семь месяцев действия программы долгосрочных сбережений (ПДС) граждане России заключили 900 тыс. таких договоров на 46 млрд руб.

Таковы данные Центробанка России. При этом поставленный главой государства на год план — привлечь 250 млрд. Согласно опросу Минфина и НАПФ, потенциал у программы большой, вступить в нее готов каждый седьмой гражданин.

Среди основных преимуществ — возможность перевести в ПДС "замороженные" пенсионные накопления и софинансирование со стороны государства, однако инвестиции на 15 лет могут вызывать недоверие, говорят эксперты, сообщают "Известия".

Доля долгосрочных сбережений россиян в общем объеме их сбережений должна вырасти не менее чем до 40%. Это должно произойти к 2030 году. К 2036 году эта доля должна увеличиться до 45%, следует из подписанного президентского указа