Экс-замминистра обороны Булгакову предъявили обвинение в мошенничестве

Бывшему заместителю главы Минобороны России Дмитрию Булгакову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

Оно связано с поставкой оборудования Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова в Санкт-Петербурге. При этом Грязинский пищевой комбинат, информация о котором была ранее, в материалах дела пока не фигурирует, сообщает ТАСС.

26 июля стало известно о задержании экс-замминистра обороны Дмитрия Булгакова и помещении его под арест. По информации следствия, генерал проходит по делу о коррупции. СМИ сообщили, что Булгаков лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат", используя служебное положение. Трое фигурантов дела - топ-менеджмент комбината - были арестованы еще в апреле. Сумма ущерба по делу Булгакова составила 1,3 млрд рублей.