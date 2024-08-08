В России годовая инфляция за неделю замедлилась до 9,02%

В России рост годового показателя индекса потребительских цен с 30 июля по 5 августа замедлился с 9,11% до 9,02%.

Как говорится в материалах Минэкономики, годовой уровень инфляции на продовольственные товары за данный период составил 9,56% (–0,02%), на непродовольственные товары — 6,73% (+0,22%).

Темпы роста инфляции на плодовоовощную продукцию снизились на 0,97%. На остальные продукты цены увеличились на 0,06%.

Как сообщает Минсельхоз, также по мере сбора нового урожая у производителей дешевеют овощи и фрукты. Согласно данным Росстата, в целом с начала года цены выросли на 4,99%. По состоянию на 7 августа отпускная цена на гречку за июль сократилась на 1,7%, огурцы – 11,2%, томаты – 8,7%, морковь – 6,8%, яблоки – 1,2%.