08 Августа 2024
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Фото: Накануне.RU

Предложено увеличить штраф за езду на самокате вдвоем до 100 тысяч рублей

В Москве департамент транспорта предложил операторам сервисов аренды электросамокатов увеличить размер штрафов за езду вдвоем до 100 тыс. руб.

Такой же размер штрафа предлагается установить и за передачу управления самокатом детям. Инициативу поддержал сервис "МТС Юрент". В департаменте напомнили, что аналогичные штрафы уже действуют в отношении пользователей каршеринга, сообщает "Коммерсант".

Напомним, в России кикшеринговые компании запустили внутренние аналоги ГАИ, чтобы фиксировать нарушения пользователей самокатов. Сотрудники организаций создали патрули в Москве, Санкт-Петербурге и других городах и уже выписывают штрафы.

Теги: самокат, СИМ, штрафы


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