Фигурант дела о хищениях в парке "Патриот" Шестерова отправлен под домашний арест

235-й гарнизонный военный суд отправил под домашний арест заместителя начальника главного управления инновационного развития Министерства обороны России генерал-майора Владимира Шестерова, который проходит по делу о хищении бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности подмосковного парка "Патриот".

С соответствующим ходатайством в суд обратилось главное военное следственное управление СКР. По решению суда Шестеров будет находиться под домашним арестом в доме в Рузском районе Подмосковья до 21 сентября. Ходатайствовать о такой мере пресечения следствие решило "с учетом состояния здоровья" генерал-майора, сообщает "Коммерсант".

Шестеров и его супруга владеют несколькими земельными участками и квартирами. На генерал-майора зарегистрированы земельный участок площадью 1,5 тысячи квадратных метров в Московской области, мотоцикл Harley-Davidson, автомобили Skoda Karoq и Skoda Yeti, а также 15 соток земли в деревне Землино.