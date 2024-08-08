Минсельхоз: дешевеют овощи и фрукты

В России отпускная цена на гречку за год снизилась на 16,4%.

Как сообщает Минсельхоз, также по мере сбора нового урожая у производителей дешевеют овощи и фрукты. Согласно данным Росстата, в целом с начала года цены выросли на 4,99%. По состоянию на 7 августа отпускная цена на гречку за июль сократилась на 1,7%, огурцы – 11,2%, томаты – 8,7%, морковь – 6,8%, яблоки – 1,2%.

На некоторые продукты цены производителей даже ниже, чем были год назад, отмечает министерство. Так, капуста за этот период потеряла в стоимости 2,1%, лук – 4,6%, сахар – 2,3%, а гречка – 16,4%.

За счет роста производства стоимость мяса и яйца также снижается в оптовом сегменте: куриное мясо подешевело за месяц на 3%, а яйца первой и второй категорий – на 1,4% и 2,7%. Цены на свинину на 3,2% меньше, чем были за аналогичный период 2023 года.

Ранее стало известно, что средний чек на наиболее популярные блюда в заведениях общепита в июне – июле увеличился c 9 до 11% по сравнению с тем же периодом 2023 года. Цены разгоняют общая инфляция, дорогие заемные деньги и отток дешевой рабочей силы.