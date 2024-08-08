В Госдепе заявили, что не знали о планах Киева атаковать Курскую область

Украина заранее не предупреждала США о своих планах по нападению на Курскую область.

Как сообщил во время трансляции на YouTube-канале американского внешнеполитического ведомства представитель Госдепартамента Мэттью Миллер, о планах по нападению ничего не было известно. "Но нет ничего необычного в том, что Украина не сообщает нам о своей конкретной тактике до того, как ее реализует", — заявил дипломат. Так он ответил на вопрос о том, были ли США в курсе планов Украины в отношении Курской области.

Миллер также указал, что американские власти находятся "в контакте с украинскими властями по поводу этой операции". Он не ответил на вопрос о том, какую цель преследовал Киев начиная нападение на область, и переадресовал его украинским властям.

Позже представитель Госдепа пояснил, что Вашингтон предоставляет Киеву технику и дает советы, но в отношении ежедневных ударов они "иногда поддерживают связь, иногда нет".

Ранее в Белом доме заявили, что чиновники США обратятся к Киеву, "чтобы немного лучше понять" ситуацию.