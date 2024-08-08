Мантуров поручил развернуть ПВР в соседних с Курской областях

В соседних с Курской областях будут развернуты пункты временного размещения.

Соответствующее поручение по итогам межведомственного совещания по оказанию помощи региону дал первый вице-премьер России Денис Мантуров, сказано в Telegram-канале кабмина РФ.

ПВР будут разворачиваться по заявкам региона. Также Мантуров поручил властям субъектов совместно с Минфином держать на контроле обеспечение выплат материальной помощи гражданам, находящимся в ПВР. Вице-премьер поручил органам силового блока на постоянной основе информировать правительство об изменениях в оперативной обстановке.

Тем временем, и.о. главы Курской области Алексей Смирнов сообщил о введении в регионе режима ЧС. Это надо для ликвидации последствий захода на территорию региона вражеских сил. В Минздраве России сообщили, что, по оперативным данным, в результате обстрелов украинскими националистами в Курской области травмы и ранения получили 31 человек, в том числе шестеро детей. В стационарах лечатся 19 человек, в том числе четверо детей.