08 Августа 2024
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Фото: Накануне.RU

В США заявили о планах связаться с Украиной в связи с атакой на Курскую область

Американские власти намерены связаться с Украиной в связи с атакой на Курскую область.

Как сообщил советник Белого дома по вопросам национальной безопасности и коммуникаций Джон Кирби, чиновники американской администрации обратятся к Киеву, "чтобы немного лучше понять" ситуацию.

Кирби отметил, что позиция США не изменилась по поводу ударов по территории России. Киеву разрешается наносить ограниченные удары по территории внутри РФ с использованием оружия американского производства, сообщает Bloomberg.

Тем временем, и.о. главы Курской области Алексей Смирнов сообщил о введении в регионе режима ЧС. Это надо для ликвидации последствий захода на территорию региона вражеских сил. В Минздраве России сообщили, что, по оперативным данным, в результате обстрелов украинскими националистами в Курской области травмы и ранения получили 31 человек, в том числе шестеро детей. В стационарах лечатся 19 человек, в том числе четверо детей.

Теги: США, Украина, атака


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Развитие сюжета:

Ранее 08.08.2024 00:05 Мск Мантуров поручил развернуть ПВР в соседних с Курской областях

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Ранее 07.08.2024 20:39 Мск В Курской области введен режим ЧС

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