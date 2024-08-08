День строителя отметили в Академическом районе Екатеринбурга

День строителя отметили в среду, 7 августа, в Академическом районе Екатеринбурга. С поздравлением к главным виновникам торжества со сцены обратился гендиректор ОА СЗ "РСГ-Академическое" Сергей Ланцов.

Он отметил, что несмотря на эволюцию человечества, работа строителя остается одной из самых сложных и выполнять ее порой приходится в не самых простых условиях: и днем, и ночью, и в жару, и в холод, на большой высоте и на глубинах.

"Несмотря на все сложности, объекты, которые мы возводим, это радость, это счастье для людей. Это понимание того, что всё мы живем и бурно развиваемся. Я хочу выразить благодарность всем строителям за преданность долгу, готовность решить любую проблему, и, конечно, пожелать счастья в семье, достатка и жизни на полную катушку", — обратился к строителям Сергей Ланцов и наградил благодарственными письмами за добросовестный труд, профессионализм и достижение высоких результатов в трудовой деятельности представителей 14 строительных предприятий.

Поздравил строителей и глава района Николай Смирнягин. Он отметил, что благодаря им новый район Екатеринбурга становится еще красивее и комфортнее.

"Абсолютно не зря мы считаем строительство главной отраслью. Не только потому, что район прирастает жилыми домами, социальными объектами: в этом году появятся новая школа, новый детский сад, больница, строятся новые дороги… Ежегодно район прирастает тысячами новых счастливых семей, — и это счастье уюта создаете вы ежедневной кропотливой работой", — отметил он.

Площадкой для праздника традиционно стал Преображенский парк. Здесь жители и гости района смогли принять участие в различных интерактивах, мастер-классах, лотереях и конкурсах. Дети могли попробовать себя в роли строителей – научиться забивать гвозди и клеить плитку, собирать и раскрашивать дома из паззлов, а также получили возможность увидеть город будущего в очках виртуальной реальности.

Кроме того, посетители могли угоститься ледяным лакомством, посмотреть шоу мыльных пузырей, принять участие в конкурсе на самую яркую футболку. Особый интерес у юных гостей праздника вызвала лотерея, в которой необходимо было схватить приз из сухого бассейна с разноцветными шариками, свисая при этом с устройства, напоминающего игровой автомат. Желающих опробовать конструкцию выстроилась очередь.

Взрослые тоже не остались без внимания. Одним из ключевых событий праздника стала лотерея. В числе призов – подарочные сертификаты, наборы строительных инструментов, самокат, велосипед и другие подарки.

Так, житель района Андрей принял участие в лотерее вместе со своей дочерью Лизой и выиграл шуроповерт. По словам победителя розыгрыша, приз стал приятной неожиданностью.

"Мы пришли с дочкой, хотели поучаствовать. Имеем отношение к этому празднику, занят в этой сфере. Решили поучаствовать в лотерее, записались и выиграли такой замечательный шуроповерт. Хотелось поблагодарить за замечательный праздник. Не в первый раз приходим, всё очень хорошо, душевно. Организация на высоком уровне всегда. Есть чем заняться и взрослым, и детям. Хочу поздравить всех коллег, строителей, проектировщиков с этим замечательным профессиональным праздником, пожелать здоровья, благополучия и дальнейших успехов", — сообщил победитель лотереи.

Другая победительница лотереи Ирина выиграла сертификат на отдых в СПА-салоне. Ее победу зрители встретили громкими овациями. Оказалось, Ирина входит в число сотрудников, занимающихся возведением Академического района.

"Я поздравляю всех наших строителей с профессиональным праздником. Все такие ответственные, обязательные, активные. Строим Академический. Подарку очень рада", — прокомментировала Ирина.

Завершился праздник выступлением кавер-группы с бодрым названием "Давай танцуй".