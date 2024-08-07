В Курской области введен режим ЧС

И.о. главы Курской области Алексей Смирнов сообщил о введении в регионе режима ЧС. Это надо для ликвидации последствий захода на территорию региона вражеских сил.

"До улучшения оперативной обстановки координировать работу сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций буду лично", - написал Смирнов в своем telegram-канале.

Оперативный штаб под руководством главы региона работает круглосуточно.

"Ситуацию держу на личном контроле. Постоянно нахожусь на связи с силовыми ведомствами и федеральным центром. Принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности курян", - написал Смирнов.

В Минздраве России сообщили, что, по оперативным данным, в результате обстрелов украинскими националистами в Курской области травмы и ранения получили 31 человек, в том числе шестеро детей. В стационарах лечатся 19 человек, в том числе четверо детей. Состояние четверых пострадавших, в том числе одного ребенка, врачи называют тяжелым. Амбулаторная помощь оказана 12 пострадавшим, в том числе двум детям.

ВСУ 6 августа начали масштабную наземную атаку на Курскую область, в Минобороны России вечером сообщили, что диверсионно-разведывательная группа отступила после нанесенного ей поражения, однако позднее эта информация была отредактирована. В ведомстве заявили, что "противник предпринял очередную попытку прорваться на территорию Курской области Российской Федерации, огнем артиллерии, ударами армейской авиации и применением ударных БПЛА противнику наносится огневое поражение".

Врио главы региона Алексей Смирнов вечером во вторник сообщил, что ситуация на граничащем с Украиной участке Курской области остается напряженной, но контролируемой. Все экстренные службы переведены на усиленный круглосуточный режим работы. Также Смирнов сообщил о погибших, в частности, ночью украинские военные дроном ударили по машине скорой помощи около Суджи, погибли водитель и фельдшер, еще один врач получил ранение. Более 20 человек пострадали, среди них - шестеро детей. Росгвардия усилила охрану Курской АЭС.