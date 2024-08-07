В Тюменской области улучшится деловой климат

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел очередное совместное заседание регионального Совета по улучшению инвестиционного климата и Экспортного совета. Участники заседания обсудили, что нужно предпринять власти и бизнес-сообществу, чтобы деловой климат в регионе стал еще комфортнее.

"Бизнес должен работать в обстановке стабильности. Именно в этом – залог успешного социально-экономического развития региона", – сказал Александр Моор.

Кроме того, глава региона поручил принять меры для развития созданного в 2024 г. строительно-индустриального кластера Тюменской области. Кластер объединяет 25 компаний с общим объемом выручки свыше 19 млрд руб. Участники кластера уже инициировали восемь инвестпроектов по производству импортозамещающей продукции с общим объемом инвестиций более 4,3 млрд руб. Также Губернатор поручил принять меры для сокращения сроков подключения объектов строительства к инженерным сетям, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Тюменская область находится в лидерах рейтинга субъектов России по экономическому потенциалу. Согласно исследованию фонда развития гражданского общества, регион занял шестое место по итогам I квартала 2024 г. По сравнению с IV кварталом 2023 г. Тюменская область поднялась на одну позицию.