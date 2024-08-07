Росгвардия усилила охрану Курской АЭС

Усилена охрана Курской атомной электростанции.

"Для обеспечения безопасности особо важного охраняемого объекта подразделения Росгвардии приняли дополнительные меры для защиты Курской атомной электростанции. Кроме того, прошло усиление личного состава для эффективной борьбы с диверсионно-разведывательными группами (ДРГ) ВСУ в Курской и Белгородской областях. Также выделены дополнительные силы в распоряжение оперативного штаба под руководством губернатора Курской области", - сообщает Росгвардия.

ВСУ 6 августа начали масштабную наземную атаку на Курскую область, в Минобороны России вечером сообщили, что диверсионно-разведывательная группа отступила после нанесенного ей поражения, однако позднее эта информация была отредактирована. В ведомстве заявили, что "противник предпринял очередную попытку прорваться на территорию Курской области Российской Федерации, огнем артиллерии, ударами армейской авиации и применением ударных БПЛА противнику наносится огневое поражение".

Врио главы региона Алексей Смирнов вечером во вторник сообщил, что ситуация на граничащем с Украиной участке Курской области остается напряженной, но контролируемой. Все экстренные службы переведены на усиленный круглосуточный режим работы. Также Смирнов сообщил о погибших, в частности, ночью украинские военные дроном ударили по машине скорой помощи около Суджи, погибли водитель и фельдшер, еще один врач получил ранение. Более 20 человек пострадали, среди них - шестеро детей.

Днем 7 августа начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину, что "продвижение ВСУ вглубь России на курском направлении остановлено силами подразделений группировки войск "Север" и ПС ФСБ".