Макрон сообщил о смерти ведущего программы "Форт Боярд"

Президент Франции Эммануцэль Макрон сообщил о смерти Патриса Лаффона. Этот человек был первым ведущим популярного шоу "Форт Боярд". Лаффону было 84 года.

"Патрис Лаффон собирал у телеэкранов целые семьи. Мои соболезнования его близким и нескольким поколениям французских телезрителей", - приводит ТАСС запись Макрона в X.

Впервые "Форт Боярд" вышел в эфир французского телевидения летом 1990 г. Всего игра транслировалась в 30 с лишним странах: так, было снято 1458 зарубежных выпусков. Местом съемок приключенческого проекта стал форт, построенный по приказу Наполеона недалеко от французского города Ла-Рошель.