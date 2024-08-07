Суд освободил от уголовной ответственности "скопинского маньяка" Виктора Мохова

Суд в Рязани прекратил уголовное преследование "скопинского маньяка" Виктора Мохова в связи с истечением срока давности, передает РИА Новости. Мохова обвиняли в укрывательстве убийства.

Материалы дела Мохованачали рассматривать еще год назад в Скопинском районном суде. Следствие заявляло, что вместе с убийцей и еще одним пособником Мохов спрятал тело четвертого собутыльника после пьянки у соседей, в ходе которой у этих самых соседей завязался конфликт, окончившийся убийством по неосторожности.

По этому делу суд отправил "скопинского маньяка" под домашний арест, но тот нарушил условия, и меру пресечения ему изменили на заключение в СИЗО. Впрочем, в конце февраля Мохова снова выпустили – окончился предварительный срок содержания под стражей.

"Скопинский маньяк" освободился из колонии в марте 2022 года. Он отбывал 17 лет за похищение двух несовершеннолетних девушек, которых держал в подвале четыре года, насиловал и избивал.