Иран планирует атаковать парламент Израиля и офис Нетаньяху

Иран планирует нанести удары по офису премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и зданию Кнессета. Об этом сообщает портал Вооруженных сил Исламской Республики Defapress.

В список возможных целей иранские военные также включили аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве, аэропорт города Хайфа и аэропорт Рамон, пишет "Лента.ру". Как отмечается, атака "неизбежно произойдет в ближайшее время".

Ранее Иран пообещал ответить на убийство лидера палестинской группировки ХАМАС Исмаила Хании – атака произошла, когда он находился на иранской территории.

СМИ сообщали, что президент России Владимир Путин попросил верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи сдержанно отреагировать на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании.