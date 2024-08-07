Газовщик заявил, что утечка не могла вызвать столь сильный взрыв в тагильской пятиэтажке

Мастер бригады газовщиков, которая проверяла дом в Нижнем Тагиле на улице Сибирской, 81, заявил, что взрыв такого масштаба был невозможен из-за утечки газа. Эту версию обвиняемый Максим Гривский озвучил 7 августа в Ленинском районном суде города во время заседания по избранию ему меры пресечения, передает корреспондент Накануне.RU.

Информацию об этом подтвердил журналистам и адвокат Сергей Прибылев.

"В суде он [Максим Гривский] объяснил всю ситуацию, как происходил осмотр дома его бригадой, которой он руководит как мастер, проверка была 24 июня. И если бы были какие-то утечки газа, то, наверное, за этот период времени они бы проявили себя и жильцы этого дома дали знать. Я более подробно его заявление [про масштабы взрыва] не могу комментировать, это его мнение", – сказал он.

На вопрос журналистов о том, на чем тогда основывается обвинение, адвокат рекомендовал обратиться к следователю по особо важным делам.

Между тем, суд не стал заключать под стражу Максима Гривского, а отправил под домашний арест. Сам обвиняемый отказался общаться с журналистами после заседания. Но, как стало известно после его освобождения, он был готов к аресту и взял с собой вещи.

Напомним, трагедия произошла 1 августа: в результате взрыва газа в Нижнем Тагиле обрушились два подъезда пятиэтажки на улице Сибирская. По официальным данным МЧС, из-под завалов извлекли 10 погибших, среди которых было пятеро детей. Сегодня в СК заявили, что обвиняемые слесари и мастер ненадлежащим образом провели техобслуживание соответствующего оборудования, из-за чего в доме произошло скопление газовоздушной смеси, и 1 августа это привело к последующему воспламенению и обрушению.