07 Августа 2024
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Спорт Челябинская область В России За рубежом
Фото: пресс-служба RCC

В Челябинске пройдут боксерские поединки мирового значения

Большой бокс возвращается в Челябинск с огромным размахом: многотысячная арена "Трактор" уже 6 сентября примет турнир по профессиональному боксу от RCC Boxing Promotions, где пройдут поединки мирового значения.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе RCC, в этот день в ринге сойдутся спортсмены из России, Аргентины, Китая, Азербайджана, Узбекистана и Намибии. Международный вечер бокса будет организован Русской медной компанией.

Заур Абдуллаев(2024)|Фото: пресс-служба RCC

В главном бою вечера Заур Абдуллаев (19-1, 11 KO) проведет поединок за вторую строчку мирового рейтинга IBF в легком весе против аргентинца Хуана Хавьера Карраско (20-1, 12 KO). Победитель этой пары окажется в одном шаге от поединка за титул чемпиона мира.

Заур Абдуллаев(2024)|Фото: пресс-служба RCC

Громкий бой проведет и чемпион мира среди профессионалов по версии IBA Шарабутдин Атаев (6-0, 4 KOs). Обладатель множества титулов в любительском боксе, теперь Атаев вступает в гонку за пояс чемпиона мира WBA в полутяжелом весе. На кону в поединке Шарабутдина будет стоять второй по значимости мировой титул – пояс WBA Gold. Соперником Атаева станет аргентинец Брайан Суарез (19-2, 18 KO).

Шоу Бокс RCC(2024)|Фото: пресс-служба RCC

Еще один важный бой для российского бокса – титульный поединок Мухаммада Шехова (14-0-1, 4 KO). Он поборется за пояс IBF Intercontinental в весовой категории до 55,3 кг. Шехов – боксер из топ-15 мирового рейтинга по версиям WBO и WBA, эта победа добавит в актив Мухаммада еще и место в официальном топе IBF. В Челябинске с Шеховым сразится один из лучших боксеров Азии в этом весе, китайский спортсмен Жон Ли (19-1, 7 KO).

Шоу Бокс RCC(2024)|Фото: пресс-служба RCC

Традиционно на всех турнирах RCC Boxing Promotions зрителей ждет незабываемое спортивное и мультимедийное шоу.

Теги: бокс, турнир, спортсмены, Челябинск, RCC


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