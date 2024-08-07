Мизулина не приняла извинения Лебедева и подаст на него в суд

Общественница Екатерина Мизулина заявила, что не принимает извинения дизайнера Артемия Лебедева. Ранее он извинился за высказывания в адрес Мизулиной, сделанные в ходе интервью Юрию Дудю*.

Мизулина намерена судиться: "Видео с так называемыми "извинениями" будет включено в предмет искового заявления. Как и все иные видео с оскорбительными высказываниями в мой адрес и адрес Лиги безопасного интернета со стороны этого блогера на площадке VK, опубликованные в течение последнего года".

Мизулина считает, что ее критиковали не по делу, а просто оскорбили на большую аудиторию.

Это не первый раз, когда Мизулина требует сатисфакции от Лебедева, а он ей отвечает. Два года назад она обвинила дизайнера в реабилитации нацизма. "Когда коту нечего делать – он себе лижет **** (тестикулы), когда Екатерине Мизулиной нечего делать – она нападает на невинных людей", - сказал в ответ Лебедев в своем шоу на YouTube. Также он дал Мизулиной не самое приятное определение: "на вид красивая девка, но ведет себя просто разнузданно". Он также предложил запретить Лигу безопасного интернета как "вражескую организацию".

*внесен в реестр иноагентов Минюста РФ