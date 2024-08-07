Министр финансов России Силуанов ездил в отпуск в Крым на мотоцикле

Министр финансов Антон Силуанов съездил в Крым в отпуск на мотоцикле. Он сообщил, что дорога из Москвы на полуостров с каждым годом улучшается, особенно ему понравился участок от Краснодара до Крымского моста.

"Вы в отпуск опять ездили на мотоцикле?" – спросил Путин министра на правительственном совещании. На это Силуанов начал нахваливать инфраструктуру. "Вы не отвечаете на мой вопрос. На мотоцикле ездили?" – переспросил Путин. "Да, на двухколесном транспорте", – признался министр.