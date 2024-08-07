Махонин показал Путину Прикамскую инфекционную больницу

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин представил президенту Владимиру Путину новое здание Пермской краевой клинической инфекционной больницы. Показ случился по видеосвязи.

"Возвели это уникальное медучреждение в рамках Краевой инвестиционной программы благодаря федеральной поддержке. В стационаре на 232 места обеспечен полный замкнутый цикл всех процессов работы инфекционной больницы. Здесь также расположена поликлиника на 80 посещений в смену. Инфекционная больница спроектирована как мини-город", - написал Махонин в своем telegram-канале.

Важная составляющая этого проекта — полная автономность медучреждения. Строительно-монтажные работы начались в феврале 2022 г., а разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено в декабре 2023 г.