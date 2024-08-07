Туристы не могут уехать из Анапы из-за цен на билеты, которые достигают 73 тысяч

Туристы оказались заблокированы в Анапе из-за высоких цен на билеты на поезда, сообщает "Московский комсомолец".

По данным издания, в августе доступны только дорогие стыковочные рейсы.

"Билетов на Москву нет, агрегаторы предлагают подписаться на рассылку и ждать, — рассказала одна из отдыхающих. — Я оставила и вот получила вариант — 73,5 тысячи рублей с человека до Москвы с пересадкой в Ростове".

"Даже авиаперевозчиков стыковки на рельсах переплюнули!", – возмутилась туристка.

По словам отдыхающих, в свободной продаже "по нормальным ценам" билетов не было уже в июне.

В июле сообщалось, что РЖД в тестовом режиме запускает продажи билетов с пересадкой внутри поезда. Сервис предложит купить такой билет на сайте переводчика, если на нужный поезд нет билетов со свободным местом от пункта выезда до пункта назначения.

Пока сервис будет доступен для южных поездов, которые сейчас переполнены: Москва – Кисловодск, Москва – Адлер, Москва – Анапа, Москва – Новороссийск.