07 Августа 2024
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Армия и ВПК Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Губернатор Игорь Бабушкин посетил юношеские военно-патриотические сборы в центре «Авангард»

Сегодня губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и директор АНО «Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» (г. Москва) Дарья Борисова побывали на учебно-тренировочной базе «Яксатово» в Приволжском районе. В летние месяцы здесь проходят молодёжные слёты по программе «Начальная военная подготовка. Безопасность и защита Родины». Мероприятия проводит созданный в этом году региональный учебно-методический центр «Авангард».

Также губернатор Игорь Бабушкин и директор АНО «Авангард» Дарья Борисова подписали соглашение о сотрудничестве. Оно направлено на развитие патриотического воспитания и начальной военной подготовки, молодёжи региона и будет действовать пять лет.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Поручение о создании на территории всех субъектов РФ учебно-методических центров военно-патриотического воспитания молодёжи было дано Президентом России Владимиром Путиным. Астраханская область выполнила его одной из первых.

Губернатор Игорь Бабушкин пообщался с ребятами – участниками слёта и осмотрел тренировочные площадки. На них подростки получают навыки по тактической медицине, управлению БПЛА, сбору-разбору стрелкового оружия, а также преодолевают полосу препятствий. Разобраться в военном деле им помогают опытные наставники, в том числе участвовавшие в СВО.

(2024)|Фото: astrobl.ru

В летние каникулы молодые люди 15-17 лет участвуют в четырёхдневных слётах В целом планируется, что за шесть летних смен сборы пройдут для 360 подростков. Еще четыре смены по 60 человек в каждой предполагают провести здесь в сентябре.

Глава региона поблагодарил участников сборов за «патриотическую сонастроенность и желание быть полезными стране» с юных лет.

(2024)|Фото: astrobl.ru

«Подписанное сегодня Соглашение даст больше возможностей получать методическую помощь, техническую поддержку для создания условий подготовки молодых патриотов нашей страны», – подчеркнул Игорь Бабушкин.

Дарья Борисова отметила, что Астраханская область является единственным субъектом в России, который пошёл в развитии военно-патриотического воспитания и начальной военной подготовки уникальным путём – не только через образовательную систему, но также через спорт.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Министр физической культуры и спорта Астраханской области Нина Ивашкина сообщила, что в настоящее время продолжается ремонт и оснащение стационарного центра УМЦ «Авангард», который будет располагаться в. Астрахани на ул. Джона Рида, 43. Уже приобрели разнообразные тренажёры для наработки навыков по тактической медицине, основ вождения и другие. Также при поддержке губернатора Астраханской области в УМЦ «Авангард» появился тренажёр для прыжков с парашютом.

На территории Центра будет располагаться корпус для проживания курсантов, плац, несколько полос препятствий, модульный тир, ФОК, скалодром с сектором штурмовой подготовки. Планируемый срок открытия – конец 2024 года.

Теги: игорь бабушкин, военно-патриотическое воспитание, умц авангард, молодежный слет, начальная военная подготовка


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