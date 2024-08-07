Путин считает атаку ВСУ на Курскую область "масштабной провокацией"

Владимир Путин впервые прокомментировал ситуацию с атакой ВСУ на Курскую область. Он назвал это "очередной масштабной провокацией", которую предпринял "киевский режим".

"[Киевский режим] ведёт неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи", - сообщил президент России, открывая совещание с правительством.

Он добавил, что сразу же после гражданского совещания с министрами на другие тему у него будет встреча с руководителями силовых ведомств, в том числе Минобороны, Генштабом, пограничной службой ФСБ.

"Хотел бы сказать, что по итогам моего разговора с исполняющим обязанности губернатора Курской области [Алексеем Смирновым] даны поручения ряду гражданских ведомств по оказанию необходимой помощи жителям области. Правительство тоже прошу заняться этим безотлагательно", - заключил президент.

С 6 августа ВСУ ведут атаку на приграничные населенные пункты Курской области. По данным на утро 7 августа, пострадали по меньшей мере 24 человека.