В Югре могут расширить льготы для бизнеса

Власти Югры собрались трансформировать список мер поддержки бизнеса.

И.о. главы округа Руслан Кухарук предложил дополнить список и составить карту поддержки предпринимательского сообщества Югры, в которой была бы собрана вся необходимая информация. На нее могли бы ориентироваться и поставщики услуг, и жители округа.

Также новый глава подчеркнул, что в части помощи действовать надо совместно – муниципалитет, региональное правительство и специализированные организации обязаны отвечать на запросы северян, сообщает официальный telegram-канал окружных властей.