СК: В Курской области из-за атаки ВСУ пострадали мирные жители и военнослужащие

После нападения ВСУ на приграничные населенные пункты Курской области возбуждено уголовное дело по нескольким статьям: террористический акт, убийство, незаконное ношение оружия и боеприпасов, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов и другие, сообщает Следственный комитет РФ.

По информации ведомства, пострадали несколько десятков мирных граждан, включая детей, а также военнослужащие.

Следователи выясняют личности украинских военных, которые отдавали и исполняли приказы об атаке на Курскую область.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что операция по уничтожению формирований ВСУ в Курской области продолжается. Продвижение противника вглубь территории России не допущено, нанесено поражение его резервам в Сумской области, заявили в министерстве.

ВСУ 6 августа начали масштабную наземную атаку на Курскую область, в Минобороны России вечером сообщили, что диверсионно-разведывательная группа отступила после нанесенного ей поражения, однако позднее эта информация была отредактирована. В ведомстве заявили, что "противник предпринял очередную попытку прорваться на территорию Курской области Российской Федерации, огнем артиллерии, ударами армейской авиации и применением ударных БПЛА противнику наносится огневое поражение".

Врио главы региона Алексей Смирнов вечером во вторник сообщил, что ситуация на граничащем с Украиной участке Курской области остается напряженной, но контролируемой. Все экстренные службы переведены на усиленный круглосуточный режим работы. Также Смирнов сообщил о погибших, в частности, ночью украинские военные дроном ударили по машине скорой помощи около Суджи, погибли водитель и фельдшер, еще один врач получил ранение. Более 20 человек пострадали, среди них - шестеро детей.