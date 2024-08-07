В Москве мертвым в своей квартире найден совладелец одного из крупнейших столичных провайдеров

В Москве мертвым в своей квартире обнаружен генеральный директор холдинга "Мастертел" (один из крупнейших провайдеров в столицах) Виталий Езопов. По предварительной информации, причиной смерти стала асфиксия вследствие вдыхания закиси азота.

СМИ и Teegram-каналы сообщают, что недавно Езопов жаловался на попытку рейдерского захвата его компании и отстранения его от дел.

Накануне мужчина не появился на работе, на связь не выходил. Начато расследование.