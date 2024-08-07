В "Газэкс" ответили на обвинения в адрес своих сотрудников по делу о взрыве в Нижнем Тагиле

В компании "Газэкс" прокомментировали обвинения Следственного комитета в адрес своих сотрудников по делу о взрыве газа в Нижнем Тагиле. В организации заявили, что выводы делать пока рано.

Напомним, сегодня СК предъявил обвинение трем сотрудникам компании – слесарям Александре Ерыкиной (на фото) и Александру Алимову, а также мастеру Максиму Гривскому. Им вменяют оказание услуг ненадлежащего качества, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

По версии следствия, из-за того, что газовики ненадлежащим образом провели техобслуживание соответствующего оборудования, в доме произошло скопление газовоздушной смеси. 1 августа это привело к последующему воспламенению и обрушению части пятиэтажного дома на Сибирской.

Накануне.RU обратилось в компанию за комментарием. Как сообщили в пресс-службе организации, на данный момент АО "Газэкс" воздерживается от преждевременных выводов о причинах обрушения дома в Нижнем Тагиле.

"Мы понимаем, что на объективное и всестороннее расследование всех причин и обстоятельств, приведших к этой страшной трагедии, требуется время и многочисленные экспертизы. Компания сотрудничает со следствием и также проводит свое внутреннее расследование для установления истины", - говорится в официальном заявлении "Газэкс".

В компании встали на защиту своих сотрудников, которым предъявлены обвинения, и призвали "воздержаться от агрессивных выпадов в отношении лиц, которые исполняли свои трудовые обязанности и последний раз проводили работы в этом доме более месяца назад".

Сегодня Ленинский районный суд Нижнего Тагила суд избирает меру пресечения всем троим задержанным газовикам. Следствие настаивает на аресте.