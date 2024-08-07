Мосгорсуд отклонил жалобы Тимура Иванова на продление ареста

Мосгорсуд отклонил жалобы защиты Тимура Иванова и оставил в силе постановление Басманного районного суда о продлении срока ареста экс-заместителя министра обороны России. Также отклонена жалоба по другому фигуранту дела – Сергею Бородину, сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции.

Между тем, защита Иванова назвала "бредом" информацию о том, что подозреваемый в получении взятки Иванов сотрудничает со следствием, передает РИА Новости.

Тимур Иванов был задержан 23 апреля 2024 года на рабочем месте в Минобороны РФ. Его обвиняют в получении взятки, денежный эквивалент которой превышает 1,1 млрд руб. Бывший заместитель министра обороны находится в СИЗО "Лефортово". Ранее ему продлили арест до 23 сентября. Аналогичное решение суд вынес и в отношении предполагаемого сообщника Иванова - бизнесмена и директора компании "Волжский берег" Сергея Бородина. В июне Иванов был освобожден от должности замминистра обороны России.