Минфин исполнил бюджет России в первом полугодии с дефицитом 0,7% ВВП

В Минфине России оценили исполнение бюджета страны в первом полугодии 2024 года и пришли к выводу, что в целом целевые параметры структурного дефицита соблюдаются.

Дефицит составил более 1,3 трлн руб., что на 1,2 трлн руб. ниже уровня аналогичного периода прошлого года.

При этом относительно ВВП дефицит составляет 0,7% при годовом плановом лимите 1,1% ВВП.

"По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в январе-мае составил 19,7 трлн руб., что на 35,9% выше объема поступления доходов в соответствующем периоде 2023 года. При этом в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов как федерального бюджета (+26% г/г), так и бюджетной системы в целом (+22% г/г) наблюдается устойчивая положительная динамика", - отмечают в Минфине.