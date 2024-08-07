07 Августа 2024
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Тюменской области 80 лет Тюменская область
Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Старинные книги по истории Сибири в год 80-летия Тюменской области стали доступны широкой общественности

Выставка со старинными редкими изданиями об истории Сибири открылась в Тюменской областной научной библиотеке накануне. 

"Книги рассказывают об экспедициях, которые формировались на территории нашей области, где были совершены знаковые открытия. Когда мы готовили эту выставку, осознание того, сколько на этой земле было сделано, и не только для развития этой территории, но и всего мирового сообщества, нашей великой России, оно, конечно, приводит в полный восторг. Позволяет чувству гордости переполнять каждого из нас", - отметила директор областной научной библиотеки Ольга Адамович.

Как сообщает "Тюменская линия", одна из особенностей выставки — наличие QR-кодов. Отсканировав их с помощью своего телефона, можно ознакомиться с оригинальными работами Семена Ремезова и тысячами других трудов.

(2024)|Фото: ИА Тюменская линия

В XVIII веке на тюменские просторы едут экспедиции, чтобы освоить эту землю, здесь уже есть русские поселения, самый большой отряд — пять морских и один сухопутный. Сухопутный отряд состоял из академиков, которые приехали из Европы и стали служить в России. Среди них — Герард Миллер.

Он пишет свою историю Сибири — "Описание Сибирского царства". Именно он находит летопись Семена Ремезова и многие другие труды в Тобольске. 

(2024)|Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Выставка "Национальные сокровища Тюменской области" открылась к 80-летию региона. Она доступна для посещения до конца года на втором этаже читального зала Тюменской областной научной библиотеки.

Теги: степан ремезов, история сибири, 80-летие тюменской области, библиотека


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