В Курской области вывозят жителей с обстреливаемых приграничных территорий

С обстреливаемых приграничных территорий Курской области организован вывоз жителей, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

"Из зоны боевых действий автобусами и на личном транспорте вывезено с обстреливаемых территорий более 200 человек. В течение суток с нашей помощью на личном транспорте из зоны обстрелов выехало несколько тысяч человек", - заявил Смирнов.

По его словам, более 300 человек, в том числе более 120 детей, размещены в пунктах временного размещения в Курской области. С людьми работают психологи.

В регион выехали медики из Москвы и Санкт-Петербурга, добавил Смирнов.

Также врио губернатора сообщил, что ночью доложил оперативную обстановку в регионе президенту РФ Владимиру Путину, который, по его словам, держит ситуацию на личном контроле.

Решением оперативного штаба в Курской области отменено проведение всех массовых мероприятий.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что операция по уничтожению формирований ВСУ в Курской области продолжается. Продвижение противника вглубь территории России не допущено, нанесено поражение его резервам в Сумской области, заявили в министерстве.