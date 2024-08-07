В Дагестане шахматистка попыталась отравить ртутью свою соперницу во время турнира

В Дагестане титулованная шахматистка перед турниром попыталась отравить соперницу. По данным следствия, девушка разлила ртуть на том месте, где должна была сидеть другая спортсменка.

Федерация шахмат России объявила об отстранении шахматистки Амины Абакаровой до заключения правоохранительных органов.

Жертвой должна была стать Умайганат Османова. По данным СМИ, отравление могло быть совершено из мотива мести.

Ртуть на месте Османовой заметили другие спортсменки и подняли тревогу, в итоге капельки ртути собрал судья турнира.

В конце июля Абакарова и Османова сошлись в финале турнира в Махачкале, пишет Baza. Обе шахматистки набрали одинаковое количество баллов, но победу присудили Османовой, исходя из дополнительных показателей.

По словам источников канала, Абакарова и Османова знакомы с детства и всегда были конкурентками на уровне региона (Амина из Махачкалы, Умайганат из Каспийска). При этом знакомые Амины очень удивлены ее поступком. Девушку описывают в том числе как хорошего доброго детского тренера.

После попытки отравления Османова продолжила участие в турнире и заняла призовое место.