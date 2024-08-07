Сын экс-главы Перми Демкина потратит 25 миллионов на рестораны

Сын бывшего мэра Перми Алексея Демкина Егор занялся ресторанным бизнесом. Он откроет в здании ресторанного комплекса "Кама" два гастрозаведения: ресторан сбалансированной здоровой пищи и бар с живой музыкой.

Сумма инвестиций в проект превысит 25 млн руб., пишет "Ъ-Прикамье".

Егор Демкин учился ресторанному менеджменту и прикладному кулинарному искусству в Швейцарии, после чего сообщил в соцсетях, что решил вернуться в Пермь.

Ранее сын экс-главы Перми и бывшего вице-премьера правительства Прикамья Алексея Демкина Илья продал квартиру в Перми. Как выяснилось, видеоролик с таким признанием был опубликован в запрещенной в России соцсети еще в начале апреля, за несколько дней до скандального видео о категоричном нежелании возвращаться в Пермь.

"Когда продал квартиру в Перми, и единственный человек, который не считает тебя конченым, это ты сам", - говорится на видеозаписи.

Уже после этого Илья Демкин в грубой форме дал понять своим подписчикам, что не собирается возвращаться в Россию. В своем видео Илья Демкин сидел в кафе на Бали, а на вопрос от подписчиков о возвращении обратно показал виды тропиков со словами: "Это мое утро субботы. Нахрена мне Пермь?". После инцидента вице-премьер краевого правительства Алексей Демкин уволился с должности.