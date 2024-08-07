Минобороны: Российские военные пресекли продвижение ВСУ вглубь Курской области

В Минобороны РФ сообщили, что операция по уничтожению формирований ВСУ в Курской области продолжается.

"В течение ночи подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации совместно с пограничными органами ФСБ России продолжали уничтожать вооруженные формирования ВСУ в районах Курской области, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе", - говорится в сообщении ведомства.

Продвижение противника вглубь территории России не допущено, нанесено поражение его резервам в Сумской области, отметили в Минобороны.

Потери ВСУ за сутки боевых действий в приграничных районах Курской области составили до 260 боевиков и 50 единиц бронетехники, в том числе семь танков, восемь бронетранспортеров, три боевые машины пехоты, 31 боевая бронированная машина, в том числе 12 "Козак", две "Страйкер", инженерная машина разграждения и шесть автомобилей. Также уничтожены две самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса "Бук М1", установка разминирования УР-77 и станция радиоэлектронной борьбы.

ВСУ 6 августа начали масштабную наземную атаку на Курскую область, в Минобороны России вечером сообщили, что диверсионно-разведывательная группа отступила после нанесенного ей поражения, однако позднее эта информация была отредактирована. В ведомстве заявили, что "противник предпринял очередную попытку прорваться на территорию Курской области Российской Федерации, огнем артиллерии, ударами армейской авиации и применением ударных БПЛА противнику наносится огневое поражение".

Врио главы региона Алексей Смирнов вечером во вторник сообщил, что ситуация на граничащем с Украиной участке Курской области остается напряженной, но контролируемой. Все экстренные службы переведены на усиленный круглосуточный режим работы. Также Смирнов сообщил о погибших, в частности, ночью украинские военные дроном ударили по машине скорой помощи около Суджи, погибли водитель и фельдшер, еще один врач получил ранение. Более 20 человек пострадали, среди них - шестеро детей.