Виталий Хоценко призвал земляков поддержать Омск голосованием в конкурсе за звание Культурной столицы России-2026

Губернатор региона Виталий Хоценко считает, что у Омска есть все основания претендовать на право носить звание культурной столицы страны.

Глава Омской области напомнил, что отдать свой голос в опросе можно с помощью учетной записи в Госуслугах.

«Омск - культурная столица России! С начала года наши культурные мероприятия посетили более 21 млн человек. Больше всего омичей и гостей нашего региона привлекали мероприятия, которые проводились в рамках международного кинофорума «Золотой Витязь», кинофестиваля «Свидание с Россией. Сибирский характер», празднования Дня России на Любинском проспекте, «Симфопарка», фестиваля «Любинский-арт» и Дня города Омска. Интересен зрителям был фестиваль «Слетье» в Большереченском районе. Также увеличилось количество посетителей театров, концертных залов, выставок и выступлений артистов на открытом воздухе. Помочь Омску закрепить за собой статус Культурной столицы страны можно здесь https://pos.gosuslugi.ru/lkp/polls/424922/. Поддержим любимый город!» - Виталий Хоценко пригласил жителей региона к участию в народном голосовании.

Отметим, что конкурс по выбору Культурной столицы страны 2026 года продолжается. Важно набрать максимальное количество голосов.