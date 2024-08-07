Артемий Лебедев извинился перед Мизулиной

Дизайнер Артемий Лебедев извинился перед Екатериной Мизулиной, общественной активисткой из организации Лига безопасного интернета. Ранее Мизулина сочла себя оскорбленной и пригрозила подать на Лебедева в суд. В интервью Юрию Дудю* Лебедев раскритиковал деятельность Мизулиной и сравнил ее с "инфотерроризмом".

"Когда мы обсуждали Мизулину в беседе с Юрием Дудем*, разговор как-то пошел в такую сторону, что могло сложиться ощущение, что я Екатерину оскорбляю. Я в этом месте хотел бы принести извинения, потому что это совершенно не то, что я хотел бы сделать. Я никогда не оскорбляю настолько напрямую людей, а тем более не борюсь с женщинами", - цитирует Лебедева РБК.

Это не первый раз, когда Мизулина требует сатисфакции от Лебедева, а он ей отвечает. Два года назад она обвинила дизайнера в реабилитации нацизма. "Когда коту нечего делать – он себе лижет **** (тестикулы), когда Екатерине Мизулиной нечего делать – она нападает на невинных людей", - сказал в ответ Лебедев в своем шоу на YouTube. Также он дал Мизулиной не самое приятное определение: "на вид красивая девка, но ведет себя просто разнузданно". Он также предложил запретить Лигу безопасного интернета как "вражескую организацию".

*внесен в реестр иноагентов Минюста РФ