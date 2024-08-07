Памятник Ленину сносят в уральском городе

Демонтаж памятника вождю мирового пролетариата начался на площади Победы в Ревде. В администрации города пояснили, что монумент снимают для реставрации. Обратно вернуть памятник Ленину должны примерно к середине октября 2024 года.

Издание "Ревда-инфо" отмечает, что пока неясно, вернется ли "помолодевший" Ильич на площадь Победы или скульптуру установят на готовом постаменте в Ленинском сквере. В описании процесса всех работ не указано, где после ремонта нужно устанавливать Ильича. Отмечается лишь, что место для установки "согласовывается непосредственно с заказчиком по муниципальному контракту".

Еще в 2018 году вопрос о памятнике всколыхнул общественность Ревды. Опасения вызвал проект реконструкции площади, который подразумевал снос или перенос монумента.

В свою очередь, активисты из КПРФ обвинили чиновников в "украинизации" и провели акцию протеста, когда на городскую площадь пришли 1 тыс. человек, люди потребовали согласования проекта с общественностью и отставки мэра. В итоге в 2020 году власти заявили, что памятник трогать не будут. Губернатор Евгений Куйвашев при этом сказал, что вопрос о памятнике — это "как лавочку передвинуть или фонарь".