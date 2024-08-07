2004: Историческая веха - Тюменская область, Югра и Ямал подписали соглашение о сотрудничестве

20 лет назад в июле 2004 года в истории Тюменской области произошло воистину знаковое событие. В какой-то степени это стало поворотным пунктом новейшей истории большого региона и, как показала практика, оказало мощное влияние на развитие Тюменской области, Югры и Ямала.

9 июля 2004 года губернаторы Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа - Сергей Собянин, Александр Филипенко и Юрий Неелов - подписали договор между органами государственной власти регионов.

Подписанный документ на канцелярском языке был обозначен как соглашение, направленное на углубление сотрудничества и реализацию федерального закона № 95 "О внесении изменений и дополнений в федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации".

Журналисты сразу окрестили его Соглашением о сотрудничестве. А живучий штамп из журналистских "лихих 90-х" - "Тюменская матрешка" стал превращаться в словосочетание "Большая Тюменская область".

Дело, конечно, не в словесных штампах и названиях, а в сути. А, по сути, с момента тройственного подписания экономическая, социальная, образовательная, строительная и общественная интеграция трех северных нефтегазоносных житниц России стала реальностью, которая каждый год приносила значимые и видимые для людей позитивные изменения в жизни.

Механизмом реализации стала детальная межрегиональная программа "Сотрудничество", которая заработала с 1 января 2005 года. Практически каждый год программа "Сотрудничество" расширялась, дополнялась, в ней менялись акценты, появлялись подпрограммы и так далее. То есть, программа стала живым и, безусловно, крайне важным для всех трех регионов инструментом реального улучшения жизни граждан, объединения усилий и реализации масштабных проектов.

Проверенная временем на эффективность программа "Сотрудничество" на данный момент продлена до 2035 года.

"Меня регулярно спрашивают об этой программе. Она нужна, она эффективна. Заданы рамки взаимоотношений, определены 11 направлений взаимодействия. Программа формируется на основании предложений округов, мы их вставляем в программу и реализуем. Она направлена на реализацию проектов, которые для нас общие и направлены на улучшение качества жизни жителей", - неоднократно подчеркивал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Программа "Сотрудничество" является своего рода продолжением трехстороннего договора между Тюменской областью, ХМАО и ЯНАО, впервые подписанном ещё в 2004 г. губернаторами трёх регионов. Главным пунктом, который связан с реализацией программы, является утверждение бюджета. Он утверждается на заседаниях Тюменской областной думы. Каждую осень формируется перечень объектов, которые подлежат реконструкции, строительству либо проведению мероприятий.

Еще одно знаковое событие в 2004 году уже коснулось конкретно Тюменской области - 17 июля Сергей Собянин и исполнительный директор компании ТНК-ВР Герман Хан подписали соглашение, которое предусматривало многовекторное сотрудничество в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов. Речь шла о разработке Уватского месторождения нефти и дальнейшего освоения Самотлора.

Напомним, в 2024 году знаменательный 80-летний юбилей отметит Тюменская область. Начало исторического пути регион ведет с 14 августа 1944 года.