Mash: В Лобне у мужчины в руках взорвалась боевая граната

Взрыв произошел квартире жилого дома в подмосковной Лобне, есть пострадавший.

По информации Mash, в руках мужчины взорвалась боевая граната, ему оторвало кисть руки. Он госпитализирован, его состояние оценивается как тяжелое.

Телеграм-канал пишет, что пострадавший разбирал квартиру от вещей предыдущего владельца и обнаружил гранату, которая сдетонировала у него в руках.

Местные жители рассказали, что в квартире, где произошел взрыв, раньше жил чернокопатель — он выкапывал разные боеприпасы времен ВОВ.

6 августа на западе Москвы в квартире многоэтажки произошел хлопок "из-за неизвестного предмета". В МЧС сообщили, что пожара не последовало, конструкции дома не нарушены. Пострадал мужчина.