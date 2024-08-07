Суд отпустил домой слесаря "Газэкса", задержанную по делу о взрыве газа в Нижнем Тагиле

Ленинский районный суд Нижнего Тагила отправил под домашний арест Александру Ерыкину – сотрудницу газовой службы, задержанную после обрушения подъездов дома на Сибирской.

Накануне стало известно, что по уголовному делу о взрыве газа, в результате чего обрушились два подъезда пятиэтажного дома на улице Сибирская, задержаны трое сотрудников газовой службы. Это мастер и два слесаря компании "Газэкс", которая обслуживала данный дом. Ерыкина работала слесарем.

Сегодня всем задержанным предъявили обвинение по части 3 статьи 238 УК РФ (Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц). Как передает корреспондент Накануне.RU из зала суда, защита Ерыкиной настаивала на заседании без участия СМИ, так как расследование все еще ведется. Однако суд отказал.

Защита также настаивала на мере пересечения, не связанной с заключением под стражу. От "Газэкс" суду поступило рекомендательное и гарантийное письмо, в котором говорилось, что компания согласна заплатить залог в случае, если их сотрудницу не будут помещать в СИЗО.

"Поскольку все еще идет расследование, у следствия есть основания полагать, что Ерыкина, опасаясь тяжести предъявленного обвинения, может скрыться или скрыть вещественные доказательства, продолжить заниматься преступной деятельностью, надавить на другие стороны. Необходимо избрать меру пресечения в виде заключения под стражу до 1 октября – на 1 месяц 27 суток. Каких-то причин не заключать ее под стражу, как, например, состояние здоровья, не имеется. Поручение, залог, домашний арест или ограничение определенных действий считаем недостаточным", - заявил в ходе заседания представитель СКР.

С ним в дискуссию вступила защита. По ее словам, заявление следствия, что Александра "не имеет устойчивых социальных связей", является неверным, так как основывается на том, что у Ерыкиной нет супруга (они в разводе). При этом у обвиняемой есть взрослый сын, мать, бабушка и две сестры.

Сама Александра Ерыкина сообщила, что не собирается никуда уезжать.

"У меня уже были допросы. Когда меня звали, я всегда приходила", - заявила женщина.

Также выяснилось, что в "Газэкс" она изначально трудилась уборщицей, но примерно с 2016 года стала работать слесарем.

Судья зачитал показания пострадавших. Одна из них рассказала, что незадолго до трагедии почувствовала в подъезде запах газа. По ее словам, поскольку он больше напоминал запах от зажигалки, то не придала этому значения, но отметила, что раньше такого никогда не было. Спустя время женщина перестала чувствовать запах газа как в подъезде, так и в квартире ее родителей. В день трагедии ее мама была дома: тело позднее нашли под обломками.

В зале также присутствовал отец погибшей девочки. Все это время она проживала с мамой. На вопрос, согласен ли он с заявлением следствия о необходимости поместить Ерыкину под стражу, тот сказал: "На усмотрение суда".

В ходе заседания было озвучено, что в нескольких квартирах на шлангах при последней проверке были обнаружены мелкие трещины. Однако, как указано в документах, зачитанных судьей, это не является серьезным нарушением и причиной перекрывать газ. Хозяевам квартир были выписаны предписания.

Судья спросил, кто контролирует выполнение предписаний. Ерыкина ответить не смогла, но заявила, что это точно не работа слесарей. Также было зачитано гарантийное письмо от "Газэкс", где утверждают, что Александра достаточно профессиональна и смогла бы заметить нарушение эксплуатации газа в жилом доме. В компании заявили, что готовы внести залог за свою сотрудницу в размере 500 тысяч рублей.

Выяснилось, что Ерыкина проживает с сожителем. Он также является сотрудником "Газэкс", но сейчас находится на СВО. Однако в случае избрания ей меры пресечения в виде домашнего ареста, женщина намерена проживать вместе со своим 22-летним сыном. Ерыкина подтвердила, что согласна и дальше сотрудничать со следствием.

В итоге Ленинский райсуд отпустил Александру Ерыкину под домашний арест. Срок – до 1 октября нынешнего года.

Ранее еще одного фигуранта – мастера Максима Гривского – суд отправил под домашний арест до 1 октября. На суде Гривский заявил, что утечка не могла вызвать столь сильный взрыв.

Слесарю Александру Алимову также избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Трагедия произошла 1 августа: в результате взрыва газа в Нижнем Тагиле обрушились два подъезда пятиэтажки на улице Сибирская. По официальным данным МЧС, из-под завалов извлекли 10 погибших.

В "Газэкс" утверждали, что обслуживание дома проводилось 24 июня, и тогда никаких проблем выявлено не было. А сегодня в СК заявили, что обвиняемые газовики ненадлежащим образом провели техобслуживание соответствующего оборудования, из-за чего в доме произошло скопление газовоздушной смеси. В итоге 1 августа это привело к последующему воспламенению и обрушению.

В "Газэкс" уже прокомментировали обвинения Следственного комитета в адрес своих сотрудников по делу о взрыве газа в Нижнем Тагиле. В организации заявили, что выводы делать пока рано.