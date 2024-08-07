В Воронеже после атаки БПЛА повреждены 22 квартиры

22 квартиры, 38 автомобилей и пять нежилых помещений оказались повреждены в Воронеже из-за падения обломков беспилотников, сообщает мэрия города.

Отмечается, что пострадавших нет.

Как только закончат работу оперативные службы, пройдет поквартирный обход для оценки нанесенного ущерба, добавили в мэрии.

Ранее губернатор Александр Гусев сообщил, что сбитый беспилотник повредил фасад верхних этажей жилого дома на улице Березовая Роща в Воронеже. Обломки еще одного БПЛА упали на Ленинском проспекте.

По данным Минобороны РФ, еще три беспилотника были сбиты над Белгородской областью, четыре – над Курской, два – над Ростовской.