"Пикантная ситуация": в Благовещенске жениха задержали во время регистрации в загсе

В сети обсуждают необычное задержание силовиками подозреваемого по делу о хулиганстве. В момент нападения поймать его не удалось, но правоохранители пришли к нему на свадьбу спустя два месяца. На кадрах из загса видно, как прямо во время церемонии силовики врываются в зал, скручивают мужчину, его новоиспеченная жена начинает кричать, гостей выгоняют из зала.

"Это такая пикантная ситуация, но брак состоялся. Да, церемония состоялась", - цитирует издание "Подъем" представителя загса.

В Следственном комитете сообщили, что 29-летнего брачующегося подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений.

"Вечером 28 мая 2024 года обвиняемый вместе со своей будущей супругой проходил мимо одного из домов во втором микрорайоне города Благовещенска. В подсобном помещении, расположенном на первом этаже, он увидел ранее не знакомых ему мужчин, которые употребляли спиртные напитки. Обвиняемый оскорбительно высказался в адрес этих граждан и спровоцировал конфликт. После чего без какого-либо значимого повода имеющимся при нем ножом нанес одному из указанных выше граждан ранение в область грудной клетки. Нанесенное повреждение причинило тяжкий вред здоровью 57-летнего потерпевшего", - рассказали в СКР.



