В России впервые нейросеть помогла студентам защитить диплом

Летом студенты различных направлений НИУ ВШЭ — "Философия", "Медиакоммуникации", "Международные отношения" и "Востоковедение" — впервые использовали нейросеть для создания дипломных и курсовых работ. Защита прошла успешно.

Качество выполненной работы и то, насколько глубоко студент погружён в тему, проверялось во время защиты перед комиссией, сообщает "Яндекс".

Ранее Наталья Комарова, работавшая в то время губернатором Югры, заявила, что большая часть аппарата чиновников впоследствии может быть заменена нейросетью, чтобы снизить "негативное влияние человеческого фактора", и более того, упразднить можно будет и пост губернатора, потому что "есть президент – и хватит". И это не пустые слова – для губернатора ХМАО разработали ассистента с ИИ, с которым она могла общаться и запрашивать любую информацию, а нейросеть, в свою очередь, выдавала целые аналитические отчеты.